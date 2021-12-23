В Екатеринбурге презентуют уникальное издание об эвакуации Эрмитажа на Урал

В пятницу, 24 декабря, в культурно-просветительском центре "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге состоится презентация уникального издания "Спасти и сохранить. Эвакуация Государственного Эрмитажа на Урал в документах, воспоминаниях, фотографиях и рисунках".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, работа над ним велась на протяжении трех лет в тесном сотрудничестве двух музеев - Государственного Эрмитажа и Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Проект реализован при поддержке РМК. Первая презентация сборника состоялась 11 ноября в рамках Дней Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Книга "Спасти и сохранить" посвящена одной из самых трагических, но, вместе с тем, ярких страниц истории Эрмитажа - филиалу музея в Свердловске во время Великой Отечественной войны. Документы, воспоминания и переписка сотрудников, фотографии и рисунки из архива Государственного Эрмитажа рассказывают о том, как на Урале сохранили экспонаты музея, как жили и работали сотрудники филиала, как встретили Победу и как готовили возвращение коллекций в Ленинград.

В издание также помещены документы о даре Эрмитажа Свердловской картинной галерее в послевоенные годы. Предметы прикладного искусства из бронзы и камня, западноевропейская и русская живопись, скульптура и художественная мебель были переданы в Свердловск в качестве благодарности Эрмитажа городу, сохранившему сокровища главного музея страны.

Стоит отметить, что в таком объеме фотографии, воспоминания и архивные документы об эвакуации Эрмитажа на Урал публикуются впервые.