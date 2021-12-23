Найдено тело пятого военнослужащего, попавшего под лавину в Южной Осетии

Поиски пятого российского военнослужащего, который попал под лавину в Южной Осетии, завершились. Спасатели обнаружили его тело, передает ТАСС.

Как отмечалось, поиски осложнялись из-за плохой погоды.

Военные охраняли Рокский тоннель, через который проходит Транскавказская автомагистраль. Вечером 21 декабря на помещение, где находились военные, сошли две лавины.

Один был обнаружен мертвым, второй мужчина скончался по дороге в больницу. Еще двое были госпитализированы, сегодня их выписали из больницы.