23 Декабря 2021
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Общество В России
Пресс-конференция Владимира Путина (2021) | Фото: Россия 1

Путин выступил против преследования за отказ от вакцинации

Президент РФ Владимир Путин считает бесполезным введение наказания за отказ от прививок от коронавируса.

Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-конференции "для специально отобранных Кремлем журналистов".

По мнению Путина, уголовной ответственностью нужно бороться с подделкой сертификатов вакцинации.

"Нам нужно идти по другому пути", - отметил он, пояснив, что нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и вести разъяснительную работу, объясняя, почему важна вакцинация. Другие способы контрпродуктивны, уверен президент.

"Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить", - сказал Путин.

Также президент заявил, что неправильно идти по пути других стран, которые ужесточают наказание за отказ от вакцинации. В пример он привел Германию, где введены санкции за отказ от прививок, но уровень вакцинации при этом не растет.

Отметим, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "опасными дураками" противников вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Так он ответил на вопрос, как одним словом можно назвать людей, которые сами отказываются от прививки и других агитируют против нее.

Теги: путин, вакцинация, пресс-конференция



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