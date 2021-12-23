23 Декабря 2021
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Экономика Свердловская область
электричка, Пермь (2018) | Фото: Накануне.RU

Стоимость проезда в свердловских электричках повысится с 1 января

С 1 января 2022 года увеличивается стоимость проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД.

Цена за проезд высчитывается в зависимости от протяженности маршрута:

  • До 5 км — 33 рубля;
  • 6-15 км — 49 рублей;
  • 16-25 км — 67 рублей;
  • 26-35 км — 86 рублей;
  • 36-55 км — 102 рубля;
  • 56-75 — 121 рубль;
  • 76-95 км — 137 рублей;
  • 96-125 км — 173 рубля;
  • 126-150 км — 189 рублей;
  • 151-165 км — 206 рублей;
  • 166-200 км — 221 рубль;
  • 201-220 км — 271 рубль;
  • 221-240 км — 292 рубля;
  • 241-260 км — 323 рубля;
  • 261-300 км — 344 рубля;
  • 301-320 км — 376 рублей;
  • 321-340 км — 396 рублей;
  • 341-380 км — 417 рублей;
  • 381-400 км — 440 рублей.

"Индексация тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении проводится ежегодно РЭК Свердловской области с учетом инфляционных процессов", - напомнили в пресс-службе.

Напомним, ранее стало известно о повышении цен на проезд в общественном транспорте до 33 рублей. Повышение цен на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга произойдет с 1 февраля. По словам главы города Алексея Орлова, подобная надбавка в метро ранее позволила обновить состав, что также благоприятно скажется и на наземном транспорте. Последний раз цены на проезд в уральской столице поднимали в 2019 году.

Недавно рост тарифов произошел в Перми, где депутаты гордумы приняли новое тарифное меню, согласно которому стоимость проезда повысится до 33 рублей. В городе также отменяются бесплатные пересадки и изменяются цены на проездные билеты. Недовольные таким "сюрпризом" пермяки уже собрали более 1,1 тыс. подписей в петиции, созданной пермский крайкомом КПРФ.

Теги: электричка, проезд, стоимость



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