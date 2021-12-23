Стоимость проезда в свердловских электричках повысится с 1 января

С 1 января 2022 года увеличивается стоимость проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД.

Цена за проезд высчитывается в зависимости от протяженности маршрута:

До 5 км — 33 рубля;

6-15 км — 49 рублей;

16-25 км — 67 рублей;

26-35 км — 86 рублей;

36-55 км — 102 рубля;

56-75 — 121 рубль;

76-95 км — 137 рублей;

96-125 км — 173 рубля;

126-150 км — 189 рублей;

151-165 км — 206 рублей;

166-200 км — 221 рубль;

201-220 км — 271 рубль;

221-240 км — 292 рубля;

241-260 км — 323 рубля;

261-300 км — 344 рубля;

301-320 км — 376 рублей;

321-340 км — 396 рублей;

341-380 км — 417 рублей;

381-400 км — 440 рублей.

"Индексация тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении проводится ежегодно РЭК Свердловской области с учетом инфляционных процессов", - напомнили в пресс-службе.

Напомним, ранее стало известно о повышении цен на проезд в общественном транспорте до 33 рублей. Повышение цен на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга произойдет с 1 февраля. По словам главы города Алексея Орлова, подобная надбавка в метро ранее позволила обновить состав, что также благоприятно скажется и на наземном транспорте. Последний раз цены на проезд в уральской столице поднимали в 2019 году.

Недавно рост тарифов произошел в Перми, где депутаты гордумы приняли новое тарифное меню, согласно которому стоимость проезда повысится до 33 рублей. В городе также отменяются бесплатные пересадки и изменяются цены на проездные билеты. Недовольные таким "сюрпризом" пермяки уже собрали более 1,1 тыс. подписей в петиции, созданной пермский крайкомом КПРФ.