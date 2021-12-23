23 Декабря 2021
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Россети (2019) | Фото: ministry.design

Уральские энергетики признаны победителями конкурса "Лидеры энергетики 2021"

Определены победители второго всероссийского конкурса "Лидеры энергетики", к котором приняли участие порядка 3,5 тысяч управленцев электроэнергетической отрасли, имеющих высшее электротехническое образование.

По итогам в "золотую сотню" лучших специалистов энергетической отрасли вошли 11 представителей компании "Россети Урал". Победителями стали энергетики исполнительного аппарата энергокомпании и всех трех филиалов, а также компании "Екатеринбургэнергосбыт".

В профессиональный праздник топ-менеджеры группы "Россети" провели встречу с победителями конкурса "Лидеры энергетики".  В диалоге приняли участие первый заместитель генерального директора – исполнительный директор Андрей Муров, первый заместитель генерального директора – главный инженер Андрей Майоров, заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг Алексей Мольский и врио заместителя генерального директора по цифровой трансформации Константин Кравченко.

(2021)|Фото: Россети Урал

Главными темами встречи стали текущие вопросы электросетевого комплекса и перспективы его развития до 2035 года, роль Группы "Россети" в энергопереходе, реализация повестки ESG. Также обсуждались актуальные требования к подготовке энергетиков будущего, востребованность рабочих специальностей в долгосрочной перспективе, развитие системы обучения и подготовки персонала с учетом вызовов времени.

Конкурс "Лидеры энергетики" в этом году проведен по трем трекам: "Реализация услуг и учет электроэнергии", "Оперативно-технологическое управление", "Цифровая трансформация". Отборочные мероприятия проходили в течение года, по итогам была проведена оценка интеллектуальных способностей и профессиональных компетенций участников, управленческого потенциала, умения работать в команде и выстраивать конструктивные отношения в коллективе. Конкурсанты выполнили основную часть заданий в дистанционном формате.

(2021)|Фото: Россети Урал

"Конкуренция была высокой, за победу в этом году боролись 3 440 энергетиков из различных компаний ТЭК. Этот проект важен для Группы "Россети". Он позволяет нам находить талантливых, мотивированных и перспективных специалистов для решения актуальных задач отрасли, в том числе связанных с адаптацией сетевого комплекса к энергопереходу. Для участников – это возможность нарастить компетенции и реализовать свой карьерный потенциал", - отметил Андрей Муров.

(2021)|Фото: Россети Урал

Все победители конкурса включены в состав управленческого кадрового резерва Группы "Россети". Кроме того, они получили образовательные гранты и сертификаты на доступ к электронной библиотеке, которые позволят реализовать индивидуальную программу развития и повышения компетенций.

"Лидеры энергетики" – первый отраслевой проект, который проводится по методике конкурса "Лидеры России". Он организован ПАО "Россети" в партнерстве с АНО "Россия – страна возможностей" для руководителей среднего звена с целью формирования управленческого резерва из числа талантливых и мотивированных специалистов и создания "социального лифта" для энергетиков. В 2021 году конкурс проведен во второй раз.

Теги: Россети Урал, конкурс



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