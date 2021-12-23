23 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
пистолет, оружие (2018) | Фото: 66.мвд.рф

В Екатеринбурге осудили члена двух банд, нападавших на бизнесменов "Таганского ряда"

Суд в Екатеринбурге вынес приговор члену двух банд, которые нападали на бизнесменов торгового комплекса "Таганский ряд". Жертвы перевозили с собой крупные суммы денег.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, на скамье подсудимых оказался Рагиб Мирза оглы Гусейнов. Сначала он состоял в банде, которая существовала с мая 2017 по 29 апреля 2019 года, то есть до момента, пока значительная часть ее членов не была задержана. Уже 30 апреля для совершения тех же преступлений была создана новая банда с другим главарем, в которую перебрался и Гусейнов.

Перед каждым нападением бандиты проводили разведку и выясняли круг лиц из числа бизнесменов ТК "Таганский ряд", кто может перевозить крупные суммы наличных. Затем участники группировки вооружались огнестрельным оружием и другими предметами, используемыми в качестве оружия.

Как установил суд, Гусейнов в основном выполнял функции водителя и подыскивал автомобили для совершения нападений. Также он принимал участие в разработке планов нападений и в самих налетах. Задержан бандит был в октябре 2020 года.

Суд признал его виновным в семи эпизодах разбоя в составе банды, участии в банде и двух эпизодах незаконного оборота оружия. Гусейнов получил восемь лет в колонии строгого режима. Также с него взыскано 490 тысяч рублей в пользу одного из потерпевших в качестве возмещения материального ущерба.

Теги: банда, суд, Таганский ряд



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