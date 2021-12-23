23 Декабря 2021
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Ханты-Мансийская ОКБ, мощи, частица Животворящего Креста Госпондня, мощи Матроны Московской, ДТП в Югре (2016) | Фото: ugraeparhia.ru

Артемий Лебедев обматерил следователей СКР за отсутствие знаний по теологии

Дизайнер Артемий Лебедев жестко высказался по поводу проверки, которую Следственный комитет начал из-за его высказываний о мощах святых. Блогера заподозрили в оскорблении чувств верующих и вызвали в СКР для дачи показаний. Судя по всему, Лебедев на допрос не собирается.

"Дорогой Следственный комитет! Расскажи мне, пожалуйста, а что такое святые мощи? В каком законе они описаны? Как определяется святость? Ну или где и когда родились те ********, которые пришли в тебя работать, чтобы присылать мне подобные запросы? Кто их учил? Вот когда Святой Владимир скидывал в Днепр идолищ языческих - он совершал кощунство с твоей точки зрения? Или твой руководитель (Александр Бастрыкин – прим. ред.) - он разве не сдавал экзамен по научному атеизму, чтобы стать членом КПСС?" – задается риторическим вопросом дизайнер.

В конце он в грубой форме говорит, что игнорирует повестку СКР - с упоминанием фаллоса Зевса, "который родился за 10 000 лет до того бога, на которого ты мне тут ссылаешься на своем богохульном бланке".

Теги: артемий лебедев, скр, оскорбление чувств верующих, религия



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