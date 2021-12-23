Ружье, найденное рядом с телом магаданского депутата Крамаренко, являлось вещдоком

Ружье погибшего депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко стало двойным вещественным доказательством – по двум делам. Это дело о незаконной охоте, фигурантом которого являлся народный избранник, и дело о смерти Крамаренко.

"Роковое ружьё Benelli Super Vinci Optifade, ставшее теперь дважды вещдоком в двух уголовных делах: о браконьерской охоте и о гибели депутата Магаданской думы Александра Крамаренко", - написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он добавил изображение модели, которая в рознице стоит более 200 тыс. руб.

Также Хинштейн привел публикацию "Комсомольской правды", в которой говорится о странностях, предшествовавших смерти Крамаренко. По данным издания, ружье после скандальной охоты депутата следователи Чукотского СУ СКР изъяли, оно было приобщено к материалам дела как вещдок – орудие преступления. "Однако 17 декабря, т.е. за день до трагедии - следователь зачем-то вернул ружье назад Крамаренко, хотя расследование дела по-прежнему продолжается и вещдоки имеют для суда ключевое значение", - пишет "КП".

Крамаренко прославился в результате скандала летом этого года. В сети появились фотографии, на которых депутат позирует с тушками десятков, если не сотен убитых гусей и уток, выложенных в виде слова "Чукотка". Интернет-пользователей поразил не только цинизм на фото, но и возможное нарушение закона об охоте (ст. 258 УК РФ - "Незаконная охота"), поскольку сезон на Чукотке был открыт только 15 мая. Крамаренко свою вину отрицал и говорил, что фотографии – подделка. Тем не менее, секретарь магаданского отделения "Единой России" Сергей Носов распорядился приостановить членство Крамаренко в партии.

Напомним, ружье (правда, значительно дороже модели как у погибшего Крамаренко) на днях стало причиной еще одного скандала: мэра Краснодара Андрея Алексеенко заподозрили в получении взятки в виде дорогого оружия. По оценкам следствия, ружье Perazzi High Tech (тоже итальянское) стоит около 1,6 млн руб.