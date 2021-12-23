Минсельхоз предлагает завезти в Россию более тысячи узбеков для работы в АПК

Минсельхоз планирует распространить практику привлечения граждан Узбекистана на сектор АПК. Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале нормативно-правовых актов.

В настоящее время пилотный проект реализуется в строительстве. Минсельхоз предлагает распространить его и на АПК. В отрасль планируется привлечь 1108 человек.

В пояснительной записке к документу отмечается, что наиболее зависимыми от привлечения иностранной рабочей силы секторами АПК являются овощеводство, садоводство, птицеводство, молочное скотоводство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность.

Ранее в министерстве признали наличие зависимости отрасли от иностранной рабочей силы. При этом глава ведомства Дмитрий Патрушев заметил, что к работам привлекается в основном неквалифицированная рабочая сила. "Мы привлекаем неквалифицированную рабочую силу, тяжелая работа в поле осуществляется силами приезжих рабочих из Средней Азии", - сообщил он депутатам Госдумы.