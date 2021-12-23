СКР проверяет высказывание дизайнера Лебедева о мощах святых на оскорбление чувств верующих

Следственный комитет России начал проверку высказывания дизайнера Артемия Лебедева по поводу мощей святых.

В своем Telegram-канале Лебедев в середине декабря опубликовал пост, в котором выразил непонимание желания людей поклоняться телам (или частям тел) умерших людей, прославившихся своей деятельностью.

"Почему в мавзолеях лежат напоказ трупики Ленина, Ким Ир Сена, Мао? Откуда в народе желание поклониться мертвому менеджеру? Почему выстраиваются очереди приложиться к какой-нибудь коробке с перхотью Сергия Радонежского?" – написал дизайнер. Он также заявил, что "святые при жизни были обычными алкашами".

СКР проводит проверку на наличие признаков преступления, описанного в ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"). "Проверяется информация СМИ о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповеданий в Telegram. Согласно имеющимся данным, на странице Лебедева было опубликовано в нецензурных выражениях высказывание о святых мощах", - цитирует агентство "Москва" источник в правоохранительных органах.

Об заявлениях со стороны коммунистов пока ничего не известно, но вот православные активисты уже высказались. Издание "Подъем" приводит слова представителя радикального движения "Сорок сороков" Владимира Носова: "Реагировать на каждого больного нет возможности. Это провокация. Я думаю, и без нас разберутся вменяемые люди, которые специально обучены, которые этим занимаются и за это получают зарплату. Если никто не отреагирует на эту вопиющую похабщину, это останется без последствий, то, конечно, мы что-то сделаем".

Ранее замглавы отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе обвинил Лебедева в оскорблении чувств верующих.