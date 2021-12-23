Мяч и футболка с автографами сборной. Лоты с Екатерининской Ассамблеи переданы юным уральским футболистам

23 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Футболка с автографами всех членов сборной команды России по футболу на Евро-2020 (2021) | Фото: пресс-служба Екатерининской Ассамблеи

Мяч и футболка с автографами сборной. Лоты с Екатерининской Ассамблеи переданы юным уральским футболистам

По завершению благотворительного аукциона Екатерининской Ассамблеи-2021, глава Сбера на Урале Дмитрий Суховерхов передал сразу два лота воспитанникам "Уральской футбольной академии". Речь идет о футболке и мяче с автографами игроков сборной России по футболу.

"Надеюсь, что эта футболка будет мотивировать ребят, станет для них символом того, к чему нужно стремиться. Уверен, многие воспитанники @Уральской футбольной академии@ станут профессиональными футболистами и даже будут выступать за сборную России", — отметил Дмитрий Суховерхов.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, лоты были предоставлены депутатом законодательного собрания Свердловской области Владимиром Смирновым, который получил их этим летом в Екатеринбург во время приезда спортсменов Дмитрия Сычева и Дмитрия Хлыстова. Сам же Суховерхов с лета текущего года является членом попечительского совета ФК "Урал" и, по его словам, будучи на благотворительном вечере сразу понял, что должен подарить юным спортсменам.

Дмитрий Суховерхов передает воспитанникам "Уральской футбольной академии" футболку и мяч с автографами игроков сборной России по футболу (2021)|Фото: пресс-службы Екатерининской Ассамблеи

"Хочу отдельно поблагодарить президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского. Он многое делает для того, чтобы ассамблея была событием самого высокого уровня и позволяла создавать такие яркие позитивные события и помогать тем, кому нужна поддержка", — сказал Дмитрий Суховерхов.

К его словам присоединился и начальник спортивной школы по футболу "Уральской футбольной академии" Михаил Кузьмин

"Это будет хорошим стимулом для того, чтобы привлекать в наш вид спорта и популяризировать его. А получать подарки всегда приятно, особенно ребятам в преддверии новогоднего праздника", – сказал Кузьмин.

Напомним, что в этом году благотворительный аукцион собрал рекордную сумму денег - 118,3 млн рублей. Деньги пожертвуют на пять благотворительных проектов, посвященных развитию медицины и помощи людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, сообщил президент Свердловского союза промышленников и предпринимателей и организатор аукциона Дмитрий Пумпянский.

Самым дорогим лотом стал уникальный чайный сервиз из личной коллекции свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Сервиз рассчитан на шесть персон. Он изготовлен и вручную расписан мастерами Сысертского фарфорового завода. Стартовая цена лота составила 160 тыс. руб.

Теги: Екатерининская Ассамблея, футбол, мяч, футболка, автограф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9278

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети