Мяч и футболка с автографами сборной. Лоты с Екатерининской Ассамблеи переданы юным уральским футболистам

По завершению благотворительного аукциона Екатерининской Ассамблеи-2021, глава Сбера на Урале Дмитрий Суховерхов передал сразу два лота воспитанникам "Уральской футбольной академии". Речь идет о футболке и мяче с автографами игроков сборной России по футболу.

"Надеюсь, что эта футболка будет мотивировать ребят, станет для них символом того, к чему нужно стремиться. Уверен, многие воспитанники @Уральской футбольной академии@ станут профессиональными футболистами и даже будут выступать за сборную России", — отметил Дмитрий Суховерхов.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, лоты были предоставлены депутатом законодательного собрания Свердловской области Владимиром Смирновым, который получил их этим летом в Екатеринбург во время приезда спортсменов Дмитрия Сычева и Дмитрия Хлыстова. Сам же Суховерхов с лета текущего года является членом попечительского совета ФК "Урал" и, по его словам, будучи на благотворительном вечере сразу понял, что должен подарить юным спортсменам.

"Хочу отдельно поблагодарить президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского. Он многое делает для того, чтобы ассамблея была событием самого высокого уровня и позволяла создавать такие яркие позитивные события и помогать тем, кому нужна поддержка", — сказал Дмитрий Суховерхов.

К его словам присоединился и начальник спортивной школы по футболу "Уральской футбольной академии" Михаил Кузьмин

"Это будет хорошим стимулом для того, чтобы привлекать в наш вид спорта и популяризировать его. А получать подарки всегда приятно, особенно ребятам в преддверии новогоднего праздника", – сказал Кузьмин.

Напомним, что в этом году благотворительный аукцион собрал рекордную сумму денег - 118,3 млн рублей. Деньги пожертвуют на пять благотворительных проектов, посвященных развитию медицины и помощи людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, сообщил президент Свердловского союза промышленников и предпринимателей и организатор аукциона Дмитрий Пумпянский.

Самым дорогим лотом стал уникальный чайный сервиз из личной коллекции свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Сервиз рассчитан на шесть персон. Он изготовлен и вручную расписан мастерами Сысертского фарфорового завода. Стартовая цена лота составила 160 тыс. руб.