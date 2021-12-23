Экс-депутату гордумы Екатеринбурга Головину дали штраф за участие в митинге в поддержку Навального

Ленинский районный суд оштрафовал бывшего депутата городской думы Екатеринбурга Дмитрия Головина за участие в акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как сообщается в картотеке суда, Головина признали виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение порядка проведения митинга).

Таким образом экс-депутат должен выплатить штраф в размере 15 тыс. рублей.

По его словам, на то, чтобы вручить ему повестку, правоохранителям потребовалось около восьми месяцев. После приговора Головин произнес длинную речь, смысл которой заключался в необходимости слушать всех членов общества, уважать оппонентов и соблюдать Конституцию.