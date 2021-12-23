Павел Астахов добился возбуждения дела о клевете на него и его сыновей

Адвокат и экс-омбудсмен по правам ребенка Павел Астахов добился возбуждения дела о клевете. Потерпевшими по нему проходят сам юрист и его сыновья Артем и Антон, передает Telegram-канал Baza.

Претензии предъявлены анонимному Telegram-каналу "ВЧК-ОГПУ" и еще двум сайтам. Публикации относятся к весне 2021 года.

Напомним, сейчас максимальная санкция по статье "Клевета" может составлять до двух лет лишения свободы.

Между тем, суд на днях отправил под домашний арест до 18 февраля Антона Астахова – он стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что Астахов-младший и его партнер через свою компанию проводили сомнительные операции.