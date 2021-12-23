23 Декабря 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Жители Перми взыскали с Росгвардии более миллиона рублей за смерть родственника-контрактника

В Прикамье семья смогла взыскать с Росгвардии 1,2 млн руб. компенсации морального вреда за смерть близкого родственника, сообщает "Ъ-Прикамье".

В суд с иском о взыскании морального вреда семья обратилась в прошлом году, несмотря на то, что трагедия произошла в далеком 2010-ом. Рядовой Валерий Трясцын, служил в войсковой части №3641, известной как 21-я бригада оперативного назначения, или Софринская бригада. В это соединение рядовой Трясцын попал после призыва из Пермского края, но потом заключил контракт.

В один из дней солдат почувствовал себя плохо и обратился в медицинскую роту войсковой части с жалобами на боли в спине и недомогание. Медики поставили Трясцыну диагноз остеохондроз. Однако позже выяснилось, что у него была вирусная пневмония, от последствий которой солдата не смогли спасти гражданские медики. Адвокат семьи погибшего солдата утверждает, что его родственники обратились в суд с требованием компенсации морального вреда спустя 10 лет, потому что все эти годы "обивали пороги", чтобы добиться правды об обстоятельствах смерти сына, которые якобы скрывались. Также она сообщила, что сроки давности не распространяются на дела о возмещении морального вреда в связи со смертью.

В итоге родители погибшего и его брат требовали с Росгвардии по 1 млн руб. каждому. Суд согласился с мнением экспертов, что правильный диагноз ему был поставлен несвоевременно, а первоначальное лечение осуществлялось неправильно. Таким образом, действия должностных лиц части находятся в "причинной связи" с последствиями в виде смерти солдата. Требования родственников были удовлетворены частично, в пользу каждого было взыскано по 400 тыс. руб.

Росгвардия исковые требования не признала и пыталась обжаловать решение в пермском краевом суде. Однако он оставил в силе решение коллег из первой инстанции о взыскании морального вреда.

Адвокат истцов не исключает, что военные будут обжаловать решение в кассации.

Теги: контрактник, военнослужащий, диагноз, компенсация морального вреда, росгвардия



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