В атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль

В атмосфере Москвы наблюдается алмазная пыль, которая считается редким явлением, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

Внешне алмазная пыль напоминает туман, но имеет другой состав и почти не ухудшает видимость. Она появляется в условиях аномального холода и высокой влажности воздуха, пояснил специалист.

Как рассказал Тишковец, алмазную пыль замечают по кратким вспышкам, возникающим в момент, когда крошечные кристаллы отражают свет. Именно этот сверкающий эффект и дает феномену его название. "Это выглядит так, как будто в воздухе сверкает множество крошечных бриллиантов", - цитирует синоптика Regnum.

Напомним, в начале ноября на Москву опустился густой туман, из-за чего возникли проблемы в столичных аэропортах. Несколько рейсов были задержаны, остальные садились и взлетали в сложных условиях, взлетная полоса на посадке была нечетко видна почти до самого приземления, это можно видеть на кадрах, появившихся в сети.

Синоптики связали необычное для этого времени года погодное явление с на редкость теплой ноябрьской погодой.