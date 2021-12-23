23 Декабря 2021
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Общество В России Москва
Красная площадь в Москве (2021) | Фото: Накануне.RU

В атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль

В атмосфере Москвы наблюдается алмазная пыль, которая считается редким явлением, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

Внешне алмазная пыль напоминает туман, но имеет другой состав и почти не ухудшает видимость. Она появляется в условиях аномального холода и высокой влажности воздуха, пояснил специалист.

Как рассказал Тишковец, алмазную пыль замечают по кратким вспышкам, возникающим в момент, когда крошечные кристаллы отражают свет. Именно этот сверкающий эффект и дает феномену его название. "Это выглядит так, как будто в воздухе сверкает множество крошечных бриллиантов", - цитирует синоптика Regnum.

Напомним, в начале ноября на Москву опустился густой туман, из-за чего возникли проблемы в столичных аэропортах. Несколько рейсов были задержаны, остальные садились и взлетали в сложных условиях, взлетная полоса на посадке была нечетко видна почти до самого приземления, это можно видеть на кадрах, появившихся в сети.

Синоптики связали необычное для этого времени года погодное явление с на редкость теплой ноябрьской погодой.

Теги: алмазная пыль, москва



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