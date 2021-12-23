Жительницу Серова ждет суд за угрозы убийством однокласснику своей дочери

В Серове перед судом предстанет местная жительница 1983 г.р., обвиняемая по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы) в отношении 8-летнего мальчика.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел 25 ноября текущего года с 16.00 до 17.00. В одном из кабинетов местной школы женщина подошла к однокласснику своей дочери 2013 г.р., с которым у девочки сложились конфликтные отношения. Обвиняемая схватила ребенка за запястье, а второй рукой – за шею, сдавливая ее и пригрозила мальчику словами: "Если еще раз повторится, то я тебя задушу!"

Учитывая сложившуюся обстановку, угрозу убийством мальчик воспринимал реально. Уголовное дело было направлено мировому судье судебного участка № 1 Серовского судебного района для рассмотрения по существу.

В настоящее время по факту случившегося инцидента в образовательном учреждении Серовская городская прокуратура проводит проверку.