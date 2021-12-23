Тренер УНИКСа объяснил поражение от "Барселоны" в Евролиге

Накануне в матче 17-го тура Евролиги испанская "Барселона" обыграла на своей площадке казанский УНИКС со счётом 111:109.

При этом к четвёртой четверти российский клуб подошёл с преимуществом в 17 очков, а по её ходу казанская команда даже лидировала +20. Однако в концовке испанцы совершили камбэк и перевели матч в овертайм — 94:94.

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович посетовал, что команда не справилась в концовке.

"В последней четверти соперник забил нам 37 очков, среди которых много сложных бросков и штрафных. Сложно выиграть, если вам забивают 37 очков", — цитирует слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Форвард Джон Браун также отметил, что команда сама отдала "Барселоне" победу.

В турнирной таблице "Барселона" лидирует, одержав на данный момент 15 побед из 22. УНИКС занимает седьмую строчку с 10 победами.