Каждый пятый екатеринбуржец потратит годовую премию на выплату долгов и кредитов

Годовая премия каждого пятого жителя Екатеринбурга уйдет на выплату долгов и кредитов. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Опрос проводился в уральской столице с 1 по 15 декабря этого года. Согласно результатам исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), 21% опрошенных собирается потратить премию по итогам года на погашение кредитов и возвращение долгов. 12% собираются инвестировать "тринадцатую зарплату" или добавить ее к своим накоплениям. А на путешествия и семью потратятся по 11% респондентов из Екатеринбурга.

Почти каждый десятый уралец (8%) планирует купить подарки родным и близким. На ремонт, благоустройство, покупку мебели и прочие крупные бытовые потребности направят средства 6% екатеринбуржцев. 9% потратят премию на текущие нужды - покупку продуктов, детских вещей, оплату жилищно-коммунальных услуг, а 2% опрошенных пустят деньги на свое обучение и на себя лично.

Покупку гаджета запланировали 2%, бытовой техники и деликатесов к праздникам - по 1%. Другие планы на премию у 9% жителей Екатеринбурга: они направят средства на благотворительность, лечение, покупку машины, одежды, спортинвентаря. Затруднились ответить, куда потратят деньги, 6%.

Напомним, недавно эксперты назвали средние зарплаты в крупнейших российских компаниях.