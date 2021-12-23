Космический корабль "Прогресс М-УМ" затопили в Тихом океане

Роскосмос затопил в южной части Тихого океана агрегатный отсек грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ". Около двух часов ночи его отстыковали от модуля "Причал" на МКС, спустя пять с половиной часов он был сведен с орбиты, несгоревшие части корабля затоплены в несудоходном районе океана.

"В 06:45:36 мск был включен маршевый двигатель на торможение, отработав 13 минут, он сообщил тормозной импульс величиной 125 м/с. После чего приборно-агрегатный отсек сошел с околоземной орбиты и прекратил свое существование. Фрагменты, несгоревшие в плотных слоях атмосферы, упали в 07:30 мск на "кладбище космических кораблей" в несудоходном районе южной части Тихого океана в 2460 км от города Веллингтон и 7030 км от города Сантьяго", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Затопленный корабль доставил в ноябре этого года на МКС узловой модуль "Причал", к которому, как следует из названия, будут причаливать пилотируемые и транспортные корабли.