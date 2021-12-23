23 Декабря 2021
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Экономика В России
Перчатки, маска, антисептик (2021) | Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России могут сильно подорожать новые медицинские изделия и оборудование

Новые медицинские изделия, в том числе маски, перчатки, ИВЛ и т.п., а также оборудование могут подорожать из-за серьезного роста стоимости услуг лабораторий, испытывающих их для регистрации в Росздравнадзоре.

Среди них, к примеру, исполнительный директор союза "Медресурс", который объединяет 50 российских торговых и промышленных предприятий. Один из этапов получения регистрации на медицинские изделия в Росздравнадзоре подразумевает проведение технического и биологического исследования продукции в специальных лабораториях.

С июля 2021 года цены на услуги некоторых из них сильно возросли. Если в начале года такое исследование для одного медизделия в среднем обходилось в 300 тыс. руб., то к октябрю оно подорожало до 1,3 млн руб.

Рост цен объясняется тем, что с 1 января 2022 года Росздравнадзор начинает регистрировать медизделия только по правилам Евразийского экономического союза, пишут "Ведомости".

Напомним, в России с июня по сентябрь 2021 года закрылись около 3% аптек, работавших к началу лета, это примерно 2 тыс. точек по продаже лекарств и медицинских препаратов.  В настоящее время в стране насчитывается 64 тыс. 353 аптеки.

Теги: медицинские изделия, меооборудование, медицина



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