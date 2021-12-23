23 Декабря 2021
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Общество В России
смс, телефон, сообщение (2013) | Фото:

Злоумышленники научились обходить СМС-подтверждение операций

Мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию по коду из СМС, которая требуется для подтверждения платежей в интернете.

Злоумышленники делают это делается с помощью одновременного проведения фейковой операции на фишинговом сайте, стилизованном под оплату ОСАГО, и реального перевода денежных средств, инициированного злоумышленником.

Об этом сообщили в "Лаборатории Касперского". Данную информацию подтвердили в других компаниях по кибербезопасности и в банках. Россияне уже привыкли, что нельзя называть код из СМС по телефону, но при вводе его на сайте проявляют меньшую бдительность, отмечают "Известия".

Напомним, в России мишенью мошенников оказались люди предпенсионного возраста. Телефонные аферисты стали сообщать им о неких дополнительных выплатах за стаж, выманивая данные банковских карты. После этого платежные реквизиты злоумышленники используют для похищения средств.

Теги: мошенники, сайты, СМС



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