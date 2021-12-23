Спокойная: Песков назвал спокойной ситуацию с коронавирусом

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России в настоящее время спокойная, поэтому ежегодную пресс-конференцию главы государства Владимира Путина можно провести очно.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, при этом будут соблюдаться установленные Роспотребнадзором меры. При этом пресс-секретарь в эфире НТВ отметил, что для посещения пресс-конференции журналисты должны будут три раза сдать ПЦР-тесты, надеть маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Песков заверил, что вопросы для большой пресс-конференции президента России Владимира Путина заранее не прописываются.