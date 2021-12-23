23 Декабря 2021
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Общество В России
Дмитрий Песков (2012) | Фото:publicpost.ru

Спокойная: Песков назвал спокойной ситуацию с коронавирусом

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России в настоящее время спокойная, поэтому ежегодную пресс-конференцию главы государства Владимира Путина можно провести очно.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, при этом будут соблюдаться установленные Роспотребнадзором меры. При этом пресс-секретарь в эфире НТВ отметил, что для посещения пресс-конференции журналисты должны будут три раза сдать ПЦР-тесты, надеть маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Песков заверил, что вопросы для большой пресс-конференции президента России Владимира Путина заранее не прописываются.

Теги: Песков, коронавирус, эпидемия, Путин



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Ранее 22.12.2021 21:56 Мск Песков заявил, что вопросы для пресс-конференции с Путиным заранее не прописываются


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