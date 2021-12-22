Песков заявил, что вопросы для пресс-конференции с Путиным заранее не прописываются

Вопросы для большой пресс-конференции президента России Владимира Путина заранее не прописываются. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он заметил, что Кремль может прогнозировать темы, которые интересуют журналистов.

"Вопросы не могут быть заранее прописаны, потому что они [СМИ-иноагенты] тоже принимают участие [в большой пресс-конференции], и они тоже спрашивают у президента. То есть если они считают, что их вопросы прописаны, они все легко прогнозируются", - приводит слова Пескова ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, недавно представитель Кремля сообщил, что на мероприятие будут приглашены СМИ-иноагенты, которые принимают активное участие в освещении президентской тематики.

Ранее стало известно, что Путин проведет ежегодную "большую пресс-конференцию" 23 декабря. Из-за пандемии число журналистов будет ограничено до 500. На мероприятие не будет свободной аккредитации, Кремль сам отберет представителей СМИ.

Также сообщалось, что пресс-конференция состоится в очном формате в Манеже, а не в Центре международной торговли, как обычно. На мероприятие не будет свободной аккредитации. Все журналисты должны будут перед пресс-конференцией сдать три теста на коронавирус.