23 Декабря 2021
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взрыв газа, квартира (2021) | Фото: Администрация ГО Каспийск

В Дагестане произошел взрыв газа в доме сразу после газификации

Сегодня в Каспийске произошел взрыв газа в многоквартирном доме по ул. Кавказская, 28а, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона.

Пострадали три человека, в том числе ребенок. Они получили ожоги третьей степени и были доставлены в в ожоговый центр Махачкалы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Разрушений и угрозы разрушения нет. На месте взрыва работают все специализированные службы.

взрыв газа, квартира(2021)|Фото: Администрация ГО Каспийск

взрыв газа, квартира(2021)|Фото: Администрация ГО Каспийск

взрыв газа, квартира(2021)|Фото: Администрация ГО Каспийск

По данным ГУ МЧС по Дагестану, хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел на третьем этаже девятиэтажного дома. Выбиты окна и дверь.

Региональным СКР проводится доследственная проверка.

По данным ТАСС, дом был газифицирован сегодня.

Теги: взрыв газа, пострадавшие, газификация



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