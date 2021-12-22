22 Декабря 2021
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Общество Москва
Киркоров, Дава и Даня Милохин на премии МУЗ-ТВ. (2021) | Фото: instagram.com/fkirkorov

"Ветераны России" требуют наказать за гей-пропаганду спонсоров и партнеров премии МУЗ-ТВ

Общественное движение "Ветераны России", добившееся вынесения штрафа каналу МУЗ-ТВ за гей-пропаганду среди несовершеннолетних, не собирается останавливаться на достигнутом.

Активисты вновь обратились в Роскомнадзор и Генпрокуратуру, чтобы привлечь к ответственности уже спонсоров и партнеров премии, в которой надзорные органы углядели пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

"Распространением запрещенной информации, содержащейся в телепроекте "Премия МУЗ ТВ 20/21. Начало света", аналогично телеканалу "Муз-Тв", занимался также телеканал "Ю" входящий в активы ЮТВ Холдинга, а медиа спонсорами премии являлись: "HELLO!", teleprogramma.pro, Cosmopolitan, Woman.ru, АвтоРадио, ВК Музыка (ООО "Мэйл.ру"), Мороженное "Магнат" (ООО "Юнилевер Русь"), одежда Colins (ООО "Юнайтед Трейдинг"), мазь Метрогил (ООО Юник Фарма Лабаротиз)", - говорится в сообщении общественного движения (авторское написание сохранено – прим. ред.).

"Ветераны России" считают, что партнеры, спонсоры и телеканал холдинга должны быть оштрафованы.

Напомним, МУЗ-ТВ оштрафовали на 1 млн руб. Источниками пропаганды оказались переодетый наполовину мальчиком – наполовину девочкой тиктокер Даня Милохин, и блогер Игорь Синяк в женском платье, и Филипп Киркоров и экс-бойфренд Бузовой Дава, которые изображали молодоженов в сопровождении свиты полуголых качков.

Теги: ветераны россии, лгбт, пропаганда, муз-тв



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