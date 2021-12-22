22 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
снег гололед (2016) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле пенсионер погиб, упав на скользком тротуаре

В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет информацию о гибели пенсионера в результате падения на улице.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, известно, что пожилой мужчина скончался после того, как поскользнулся на обледеневшем тротуаре возле магазина на улице Зари. Точная причина смерти пенсионера будет установлена в результате судебно-медицинской экспертизы.

В ходе проверки прокуратура намерена найти лиц, ответственных за содержание данного участка дорожно-уличной сети. В ведомстве отметили, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Напомним, недавно все в том же Нижнем Тагиле женщина получила травмы, поскользнувшись на крыльце торгового центра.

Теги: пенсионер, погиб, тротуар, Нижний Тагил



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