Без медицинской помощи не остался ни один заболевший житель Москвы, - Собянин

22 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Москва
коллаж, Сергей Собянин, цифровизация (2020) | Фото: Накануне.RU

Без медицинской помощи не остался ни один заболевший житель Москвы, - Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня выступил с отчетом перед Мосгордумой. Оппозиционных депутатов формат отчета не устроил, но повлиять на ситуацию они не могут.

"Сегодня в МГД проходит скучнейшее заседание. Отчет мэра и вопросы депутатов - казалось бы, что могло бы быть интереснее для всех москвичей, если бы это было реальное взаимодействие?! Ведь в мире реальной политики, мэру было бы интересно узнать, что волнует москвичей, чем они недовольны, получить через депутатов аргументированную оценку деятельности Мэрии, было бы важно обсудить с депутатами дальнейшее развитие города, - пишет депутат от "Справедливой России – За правду" Михаил Тимонов в своем Telegram-канале". - Вместо этого, сегодня в МГД проходит показ рекламного ролика Мэрии о ее достижениях, после чего мы посмотрим на компьютерных экранах, как мэр ответит на три вопроса от руководителей каждой фракции, согласованные то ли 3, то ли 4 недели назад. На мой взгляд, проходящее является типичным примером имитационной политики".

Судя по докладу, Собянин очень гордится уровнем управления ситуацией с пандемией.

"Главным вопросом, который стоял перед московской медициной в последние полтора года, был "А все остальные болезни, кроме ковида, будем лечить?". И это был серьезный вызов, потому что справиться с такой нагрузкой в полной мере не смогло здравоохранение нигде в мире. Во многих очень сильноразвитых странах не только все больницы переделывали под коронавирус, но и после этого ковид-пациентов вынуждены были самолетами отправлять в соседние государства, где еще оставались места, - заявил мэр. - Система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии. Без медицинской помощи не остался ни один заболевший житель Москвы. И при этом мы сохранили экстренную и плановую помощь. И это, возможно, одно из главных достижений столичных медиков за почти два  пандемийных года".

Вот еще несколько пунктов из отчета мэра:

– За прошлый и этот годы Москва потеряла в деньгах, а потом еще и дополнительно потратила порядка 800 миллиардов рублей. Но уже в этом году восстановление экономики полностью залатало эту дыру в финансах.

– Есть рост производства в обрабатывающих отраслях – почти на 23,5%.

– Безработица вернулась к прежним значениям – к 0,5%. Самое главное – уровень безработицы прошлого пандемийного года снизился аж в 6 раз.

– Торговля выросла на 12%

- Благодаря системе видеонаблюдения число убийств в Москве снизилось в 2,5 раза

- На финансирование школ и детских садов в Москве выделили дополнительные 7,8 млрд рублей

- 95% населения Москвы будет жить в шаговой доступности от метро

- В ближайшее время в городе построят еще 50–60 станций метро

Недоумение депутата Евгения Ступина вызвала гордость Собянина за тот факт, что в 2021 году на "сверхдорогой московской земле жилья построено как никогда много". "О том, правильно ли уплотнять и без того переполненный город на фоне вымирающей и беднеющей страны, Собянин не сказал", - добавил Ступин в своем Telegram-канале.

Теги: сергей собянин, мосгордума, отчет, москва, мэрия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9203

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


В наличии и под заказ двойной холодильник с морозильной камерой , спешите купить.