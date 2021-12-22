Без медицинской помощи не остался ни один заболевший житель Москвы, - Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня выступил с отчетом перед Мосгордумой. Оппозиционных депутатов формат отчета не устроил, но повлиять на ситуацию они не могут.

"Сегодня в МГД проходит скучнейшее заседание. Отчет мэра и вопросы депутатов - казалось бы, что могло бы быть интереснее для всех москвичей, если бы это было реальное взаимодействие?! Ведь в мире реальной политики, мэру было бы интересно узнать, что волнует москвичей, чем они недовольны, получить через депутатов аргументированную оценку деятельности Мэрии, было бы важно обсудить с депутатами дальнейшее развитие города, - пишет депутат от "Справедливой России – За правду" Михаил Тимонов в своем Telegram-канале". - Вместо этого, сегодня в МГД проходит показ рекламного ролика Мэрии о ее достижениях, после чего мы посмотрим на компьютерных экранах, как мэр ответит на три вопроса от руководителей каждой фракции, согласованные то ли 3, то ли 4 недели назад. На мой взгляд, проходящее является типичным примером имитационной политики".

Судя по докладу, Собянин очень гордится уровнем управления ситуацией с пандемией.

"Главным вопросом, который стоял перед московской медициной в последние полтора года, был "А все остальные болезни, кроме ковида, будем лечить?". И это был серьезный вызов, потому что справиться с такой нагрузкой в полной мере не смогло здравоохранение нигде в мире. Во многих очень сильноразвитых странах не только все больницы переделывали под коронавирус, но и после этого ковид-пациентов вынуждены были самолетами отправлять в соседние государства, где еще оставались места, - заявил мэр. - Система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии. Без медицинской помощи не остался ни один заболевший житель Москвы. И при этом мы сохранили экстренную и плановую помощь. И это, возможно, одно из главных достижений столичных медиков за почти два пандемийных года".

Вот еще несколько пунктов из отчета мэра:

– За прошлый и этот годы Москва потеряла в деньгах, а потом еще и дополнительно потратила порядка 800 миллиардов рублей. Но уже в этом году восстановление экономики полностью залатало эту дыру в финансах.

– Есть рост производства в обрабатывающих отраслях – почти на 23,5%.

– Безработица вернулась к прежним значениям – к 0,5%. Самое главное – уровень безработицы прошлого пандемийного года снизился аж в 6 раз.

– Торговля выросла на 12%

- Благодаря системе видеонаблюдения число убийств в Москве снизилось в 2,5 раза

- На финансирование школ и детских садов в Москве выделили дополнительные 7,8 млрд рублей

- 95% населения Москвы будет жить в шаговой доступности от метро

- В ближайшее время в городе построят еще 50–60 станций метро

Недоумение депутата Евгения Ступина вызвала гордость Собянина за тот факт, что в 2021 году на "сверхдорогой московской земле жилья построено как никогда много". "О том, правильно ли уплотнять и без того переполненный город на фоне вымирающей и беднеющей страны, Собянин не сказал", - добавил Ступин в своем Telegram-канале.