"Они вообще согласны с тем, что Земля круглая?". Мэр Магнитогорска высказался о противниках вакцинации

Глава Магнитогорска Сергей Бердников раскритиковал противников вакцинации и сравнил их с последователями теории о плоской Земле, передает корреспондент Накануне.RU.

На пресс-конференции мэр города высказался о пандемии коронавируса.

"Я человек позитивный, говорят, что 22 год должен быть для ковида завершающим. Наверно, он не уйдет совсем, грипп в свое время был одной из серьезнейших проблем, но мы сегодня с ним живем. Это уже не пандемия, это эпидемия, карантин, но масштабы пандемии это уже не принимает. Если бы у нас больше было людей, которые готовы мыслить разумно, наверно, мы бы уже с этой проблемой справились. У нас собирается группа людей, они до сих пор живут в СССР, они вообще согласны с тем, что Земля круглая? Есть же другие теории. Они говорят, что нет ковида, и все, говорят, что люди болеют не ковидом. И как этого человека переубедить?", - подчеркнул он.

Сергей Бердников отметил, что сейчас в основном болеют невакцинированные.

"Те, кто не вакцинируются, рано или поздно заболеют. Ковид такая штука, тем более сейчас новый вирус. Они мешают нам с вами быстрее уйти от этой проблемы, потому что сегодня вакцинированные люди крайне редко болеют, и болеют легче", - добавил он.

При этом, по его словам, "здравомыслящих людей намного больше", поэтому в городе более 73% граждан вакцинировано. Этот показатель выше, чем в среднем по области.