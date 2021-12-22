"Они вообще согласны с тем, что Земля круглая?". Мэр Магнитогорска высказался о противниках вакцинации

22 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Сергей Бердников (2019) | Фото:gubernator74.ru

"Они вообще согласны с тем, что Земля круглая?". Мэр Магнитогорска высказался о противниках вакцинации

Глава Магнитогорска Сергей Бердников раскритиковал противников вакцинации и сравнил их с последователями теории о плоской Земле, передает корреспондент Накануне.RU.

На пресс-конференции мэр города высказался о пандемии коронавируса.

"Я человек позитивный, говорят, что 22 год должен быть для ковида завершающим. Наверно, он не уйдет совсем, грипп в свое время был одной из серьезнейших проблем, но мы сегодня с ним живем. Это уже не пандемия, это эпидемия, карантин, но масштабы пандемии это уже не принимает. Если бы у нас больше было людей, которые готовы мыслить разумно, наверно, мы бы уже с этой проблемой справились. У нас собирается группа людей, они до сих пор живут в СССР, они вообще согласны с тем, что Земля круглая? Есть же другие теории. Они говорят, что нет ковида, и все, говорят, что люди болеют не ковидом. И как этого человека переубедить?", - подчеркнул он.

Сергей Бердников отметил, что сейчас в основном болеют невакцинированные.

"Те, кто не вакцинируются, рано или поздно заболеют. Ковид такая штука, тем более сейчас новый вирус. Они мешают нам с вами быстрее уйти от этой проблемы, потому что сегодня вакцинированные люди крайне редко болеют, и болеют легче", - добавил он.

При этом, по его словам, "здравомыслящих людей намного больше", поэтому в городе более 73% граждан вакцинировано. Этот показатель выше, чем в среднем по области.

Теги: Сергей Бердников, вакцинация, коронавирус,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9203

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Узнать цену на купить беспроводные наушники для айфона у нас.