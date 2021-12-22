Турчак призвал сделать решения ИИ прозрачными для людей и оспариваемыми

22 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Коллаж, цифровизация, цифровая экономика (2020) | Фото: Накануне.RU

Турчак призвал сделать решения ИИ прозрачными для людей и оспариваемыми

Первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак заявил на выездном заседании Совета по цифровизации при палате регионов, что любые решения с использованием искусственного интеллекта (ИИ) должны быть прозрачными и подлежать оспариванию и отмене.
Читайте также:

По его словам, нужно обеспечить раскрытие критериев, которыми ИИ руководствуется при принятии решений. Их также нужно при необходимости оспаривать.

Специалист в области искусственного интеллекта и социальных сетей, президент компании "Крибрум" и член СПЧ Игорь Ашманов давно говорит о том, что необходимо прописать запрет на принятие решений о человеке ИИ в автоматическом режиме. Конечное решение, пусть и на основании решений ИИ, всегда должно принимать ответственное лицо.

Предложение Турчака половинчатое: он не призывает запретить автоматическое принятие решений ИИ, а лишь сделать их оспариваемыми. То есть ответственности за решения ИИ никто не несет.

Теги: искусственный интеллект, андрей турчак, цифровизация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9203

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Огромный выбор av ресивер купить онлайн в магазине www.mvideo.ru