Турчак призвал сделать решения ИИ прозрачными для людей и оспариваемыми

Первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак заявил на выездном заседании Совета по цифровизации при палате регионов, что любые решения с использованием искусственного интеллекта (ИИ) должны быть прозрачными и подлежать оспариванию и отмене.

По его словам, нужно обеспечить раскрытие критериев, которыми ИИ руководствуется при принятии решений. Их также нужно при необходимости оспаривать.

Специалист в области искусственного интеллекта и социальных сетей, президент компании "Крибрум" и член СПЧ Игорь Ашманов давно говорит о том, что необходимо прописать запрет на принятие решений о человеке ИИ в автоматическом режиме. Конечное решение, пусть и на основании решений ИИ, всегда должно принимать ответственное лицо.

Предложение Турчака половинчатое: он не призывает запретить автоматическое принятие решений ИИ, а лишь сделать их оспариваемыми. То есть ответственности за решения ИИ никто не несет.