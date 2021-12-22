На Ямале не все школы были обеспечены охраной

На Ямале прокуратура выявила в школах сел Антипаюта, Газ-Сале, Гыда нарушения антитеррористической безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Было установлено, что школы не были обеспечены охраной ЧОП или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

Прокурор Тазовского района обратился в суд с исковым заявлением с требованием устранить выявленные нарушения. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

"Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры", - подчеркнули в ведомстве.