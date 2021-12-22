В Верхней Пышме открывается каток для горожан и гостей Музейного комплекса УГМК

В Верхней Пышме откроется каток для горожан и гостей Музейного комплекса УГМК. Корт вместимостью 30 человек расположен на открытой площадке музея в окружении исторических экспонатов.

Как сообщили в пресс-службе УГМК, открытие состоится 23 декабря 2021 года в 17:00. На протяжении всего сезона для посетителей корта запланированы еженедельные розыгрыши. Среди главных призов будет разыгран современный смартфон, а также возможность участия в торжественном шествии, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне на одном из исторических танков. Более подробно с информацией о розыгрышах можно ознакомиться на сайте.

Музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании – один из крупнейших в мире музеев военной и автомобильной техники и истории. В настоящее время в состав Музейного комплекса входят три выставочных центра и открытая экспозиционная площадка. В коллекции насчитывается порядка 12 тыс. экспонатов, в том числе около 500 образцов военной техники и около 500 советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств. Комплекс является одним из самых популярных историко-культурных центров Уральского региона, его гостями ежемесячно становятся более 20 тысяч уральцев, жителей соседних регионов, а также иностранных туристов.