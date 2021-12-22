22 Декабря 2021
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Политика
Владимир Жириновский (2021) | Фото: пресс-служба Госдумы

Жириновский подарил Рашкину книгу "Всё о животных"

Последнее заседание Госдумы в осенней сессии не обошлось без скандалов. Продолжилась "война плакатов".

Напомним, на рассмотрении законопроекта о QR-кодах в общественных местах коммунисты вернулись к распространенной практике 90-х годов и развернули на своих местах транспарант с надписью "КПРФ против QR-фашизма". Тогда больше всех их действиями возмущались представители ЛДПР и "Единой России".

Сегодня депутаты от ЛДПР решили припомнить "дело Рашкина". Они развернули плакаты с надписью "Рашкин и КПРФ – хватит врать" и "Кабан – не лось, лось – не кабан".

Владимир Жириновский(2021)|Фото: пресс-служба Госдумы

В это же время на трибуну вышел лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, который передал для коммуниста Валерия Рашкина подарок – книгу "Все о животных". "Хочу подарить депутату Рашкину книгу "Все о животных", может он прочитает ее и полюбит животных и не будет их обижать", - заявил Жириновский.

В итоге провокацию раскритиковали представители других фракций, а спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с предыдущими плакатами – от КПРФ – было поручено разбираться комиссии по этике и комитету ГД по регламенту. Теперь они будут разбираться и с плакатами ЛДПР.

Теги: госдума, владимир жириновский, валерий рашкин, лдпр, кпрф



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