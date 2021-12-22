22 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
Уралмаш (2020) | Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске мужчина украл гараж вместе с автомобилем

У жителя Магнитогорска украли гараж вместе с автомобилем. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ущерб составил более 80 тыс. рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Он рассказал, что ночью подъехал на автомобиле с подъемным устройством, погрузил гараж, а в последующем разобрал и обнаружил там автомобиль отечественного производства. Части металлического гаража мужчина продал, а деньги потратил.

Теперь жителю грозит до 5 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Автомобиль изъят и после проведения следственных действий будет возвращен владельцу.

Теги: гараж, автомобиль, кража,



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