На компенсации по АЧС в Свердловской области направят более 13 млн рублей

Свердловские фермеры, пострадавшие от африканской чумы свиней, получат компенсационные выплаты до конца 2021 года. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

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Из резервного фонда правительства на эти цели выделено более 13 миллионов рублей. Выплаты направят на возмещение стоимости изъятых животных и продуктов животноводства.

"Оценка стоимости определена Уральским региональным центром судебной экспертизы по результатам проведения товароведческого исследования. Средняя стоимость одного килограмма живого веса домашней свиньи определена в размере 148,05 руб., свинины в тушах - 263,16 руб., в полутушах - 267,21 руб. Окончательная стоимость за килограмм по каждому хозяйству будет зависеть от даты изъятия животного или продукции", - пояснил глава департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

На получение компенсаций владельцами личных подсобных хозяйств подано 97 заявлений, одно поступило от крестьянско-фермерского хозяйства. Для предотвращения распространения болезни у них было изъято более 85 тонн свиней в живом весе и 1,6 тонн продукции.

Напомним, первый очаг по африканской чуме свиней был обнаружен на Среднем Урале в сентябре этого года. Ранее сообщалось, что в декабре начнутся выплаты свердловчанам, у которых изъяли свиней из-за АЧС.