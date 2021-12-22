На компенсации по АЧС в Свердловской области направят более 13 млн рублей

22 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область
карантин, африканская чума свиней (2017) | Фото: pskov.ru

На компенсации по АЧС в Свердловской области направят более 13 млн рублей

Свердловские фермеры, пострадавшие от африканской чумы свиней, получат компенсационные выплаты до конца 2021 года. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Читайте также:

Из резервного фонда правительства на эти цели выделено более 13 миллионов рублей. Выплаты направят на возмещение стоимости изъятых животных и продуктов животноводства.

"Оценка стоимости определена Уральским региональным центром судебной экспертизы по результатам проведения товароведческого исследования. Средняя стоимость одного килограмма живого веса домашней свиньи определена в размере 148,05 руб., свинины в тушах - 263,16 руб., в полутушах - 267,21 руб. Окончательная стоимость за килограмм по каждому хозяйству будет зависеть от даты изъятия животного или продукции", - пояснил глава департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

На получение компенсаций владельцами личных подсобных хозяйств подано 97 заявлений, одно поступило от крестьянско-фермерского хозяйства. Для предотвращения распространения болезни у них было изъято более 85 тонн свиней в живом весе и 1,6 тонн продукции.

Напомним, первый очаг по африканской чуме свиней был обнаружен на Среднем Урале в сентябре этого года. Ранее сообщалось, что в декабре начнутся выплаты свердловчанам, у которых изъяли свиней из-за АЧС.

Теги: свиньи, АЧС, компенсации



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.11.2021 08:42 Мск Выплаты свердловчанам, у которых изъяли свиней из-за АЧС, начнутся в декабре


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9186

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Огромный выбор напольные вентиляторы купить в москве онлайн в магазине www.mvideo.ru