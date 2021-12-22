"Россети" в День энергетика ввели в строй энергообъекты в Ростовской и Свердловской областях, Кузбассе и Новой Москве

Группа "Россети" в День энергетика ввела в работу четыре энергообъекта в Ростовской и Свердловской областях, Кузбассе и Новой Москве. Торжественная церемония пуска прошла в режиме видеоконференцсвязи при участии заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака, генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина, а также руководителей дочерних компаний "Россети Юг", "Россети Урал", "Россети Сибирь" и "Россети Московский регион".

С нуля построена подстанция 110 кВ "Полевая" в Ростовской области ("Россети Юг"), которая обеспечивает выдачу 120 МВт мощности новой Марченковской ветроэлектростанции. Подстанции 110 кВ "Горный Щит" ("Россети Урал") и "Бенжереп-2" ("Россети Сибирь"), которые участвуют в электроснабжении Екатеринбургской агломерации и Новокузнецкого района Кузбасса, прошли глубокую модернизацию. На подстанции 220 кВ "Лесная" ("Россети Московский регион"), одном из опорных центров питания в Новой Москве, выполнен первый этап реконструкции, которая закроет вопрос дефицита мощности в радиусе 20 км минимум на 5 лет.

"Подстанции обеспечивают электроснабжение десятков тысяч жителей, промышленные и социально значимые объекты. В ходе реализации проектов были использованы передовые технологии и оборудование. В результате повысится надежность и качество электроснабжения, появится возможность для подключения новых потребителей. Отмечу, что в стране поступательно обновляется энергетическая инфраструктура", – подчеркнул Александр Новак.

"Группа "Россети" стремится развиваться опережающими темпами, учитывая текущие и будущие потребности клиентов. Наш приоритет – единые стандарты, подходы и высокое качество услуг на всей территории присутствия. В День энергетика мы вводим в работу объекты в разных частях страны. У новых питающих центров разные задачи, но есть общая черта – в каждом из проектов были применены актуальные решения, которые гарантируют высокий уровень надежности и эффективности передачи электроэнергии потребителям", – отметил Андрей Рюмин.

Более 95% оборудования, установленного на энергообъектах, отечественного производства, включая современное силовое и коммутационное оборудование, микропроцессорные защиты. Также реализованы удаленная наблюдаемость и интеллектуальный учет электроэнергии.

Энергообъект, введенный в работу в г. Екатеринбурге - подстанцию 110 кВ "Горный Щит", в день торжественного пуска лично посетили министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко. Они ознакомились с современным оборудованием, смонтированным на подстанции, и оценили результаты работы уральских энергетиков ПАО "Россети" на центре питания.

Стоит отметить, что комплексная реконструкция подстанции "Горный Щит" позволила обеспечить надежным и бесперебойным электроснабжением динамично развивающийся пригород столицы Урала, а также обеспечила резерв мощности для подключения новых потребителей - объектов социального значения, предприятий малого и среднего бизнеса, а также объектов индивидуального жилищного строительства. Перспективная нагрузка по заключенным договорам технологического присоединения на данной территории на сегодня составляет 26,4 МВт.

Отметим, что подстанция "Горный Щит" обеспечивает электроснабжением более 12 тысяч жителей поселков Горный Щит, Полеводство, Курганово, г.Сысерти, пригорода г. Арамиля, садоводческих товариществ, а также нескольких десятков социально значимых объектов.

Общий объем инвестиций компании "Россети Урал" в модернизацию подстанции "Горный Щит" составил более 549 млн рублей.