Новый свердловский завод "Атомстройкомплекса" получил статус приоритетного инвестиционного проекта

Проекту компании "Атомстройкомплекс" по строительству нового завода в Сысерти, где будут выпускать автоклавный газобетон, присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев. Данный статус позволяет предприятиям получать льготы в части налога на прибыль и налога на имущество. В свою очередь, участники берут на себя обязательства по объему инвестиций, созданию новых рабочих мест и гарантируют, что размер среднемесячной зарплаты после завершения инвестиционного проекта будет минимум в полтора раза выше средней зарплаты в территории присутствия. По статистике, на 1 рубль преференции поступает 6,8 руб. налоговых отчислений, а привлекается 9,1 руб. инвестиций.

Планируется, что будущий завод в Сысерти даст 75 новых рабочих мест. Мощность нового предприятия составит 400 тысяч кубометров газобетона в год, что позволит обеспечить высококачественными стеновыми блоками рынок частного и многоэтажного домостроения.

Работы по проектированию площадки уже стартовали. Завершить строительство "Атомстройкомплекс" рассчитывает к концу 2023 года. Инвестиции в проект оцениваются в 2,5 миллиарда рублей.

Как уточнили в пресс-службе "Атомстройкомплекса", это будет уже третий завод автоклавного газобетона в структуре группы компаний, который также будет работать под хорошо известным на строительном рынке брендом "Теплит". Два существующих завода выпускают 600 тыс. кубометров газобетона в год, однако потребности рынка не закрыты – ведь часть востребованной продукции уходит в соседние области. Как и две существующие производственные линии, новое предприятие оснастят передовым немецким оборудованием Wehrhahn.

"Блоки из газобетона – легкий, прочный и очень теплый стеновой материал, который широко применяется в многоэтажном и индивидуальном строительстве, – рассказывает Валерий Ананьев, генеральный директор "Атомстройкомплекса". – Появление этого материала позволило нам существенно повысить качество строительства в Свердловской области, повсеместно внедрив высокоэффективную технологию двуслойной кладки. Она не требует применения утеплителя, обеспечивает надежность и стабильность стеновых конструкций, а также их высокие теплоизоляционные свойства".

Валерий Ананьев также подчеркнул, что на всех своих заводах, выпускающих автоклавный газобетон, "Атомстройкомплекс" придерживаемся экологичного подхода. В качестве сырьевого компонента в производстве газозолоблоков используется отход Рефтинской ГРЭС – зола уноса.