22 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
авария на газопроводе в Новолялинском городском округе (2020) | Фото: 66.mchs.gov.ru

В Челябинской области ликвидируют последствия взрыва на газопроводе

В Челябинской области приступили к восстановительным работам по ликвидации последствий аварии на газопроводе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минстроя.

На месте работают сотрудники "Газпром трансгаз Екатеринбург", "Газпром газораспределение Челябинск" и МЧС.

По итогам штаба под руководством заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля поручено провести обходы газовых систем газораспределительных организаций. Оперативно проведены работы по переключению газоснабжения по резервной схеме.

В причинах аварии будет разбираться комиссия.

Напомним, сегодня ночью произошел взрыв газопровода. Происшествие случилось в 2 км от деревни Боровое, на трассе М5 Уфа — Челябинск. Происходило факельное горение газа из подземного газопровода. В результате инцидента никто не пострадал.

Теги: взрыв, газопровод, МЧС,



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