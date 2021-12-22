22 Декабря 2021
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(2021) | Фото: Благотворительный фонд РМК

Акция "Ангел надежды" прошла в екатеринбургском детском онкоцентре

Акция "Ангел надежды" прошла для пациентов детского онкоцентра в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в Благотворительном фонде РМК, десятки школьников своими руками сделали и раскрасили деревянные фигурки ангелов и к каждому приложили письмо с пожеланиями здоровья, счастья и исполнения всех желаний в новом году. Пациенты онкоцентра с интересом рассматривали свои подарки и с большим удовольствием читали письма от совершенно незнакомых, но таких добрых детей. Также "Ангелов" подарили и врачам.

А в завершение праздника студенты театрального института показали всем собравшимся спектакль.

(2021)|Фото: Благотворительный фонд РМК

(2021)|Фото: Благотворительный фонд РМК

Акция "Ангел Надежды" вот уже десять лет проводится музеем ИЗО и Благотворительным фондом РМК, чтобы порадовать детей в онкоцентре, которые неделями живут в больнице и переносят тяжелейшие процедуры.

Теги: Ангел надежды, РМК



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