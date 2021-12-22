Госдума отменила обязательный техосмотр для автомобилей физлиц

Госдума в третьем, окончательном чтении утвердила законопроект об отмене обязательного техосмотра. В первом чтении документ был одобрен в ноябре, во втором чтении – с поправками – накануне.

Одна из поправок, внесенных во втором чтении, отменяет штрафы для тех, у кого нет диагностической карты (изменения в носятся в соответствующую статью КоАП).

Решение Госдумы коснется около 50 млн транспортных средств, зарегисрированных в России, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект отменяет требование наличия обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, которые принадлежат физическим лицам. Он устанавливает, что техосмотр останется обязательным для машин старше четырех лет в целях его постановки на госучет, совершения регистрационных действий, которые связаны со сменой владельца, изменением конструкции или заменой основного компонента автомобиля.