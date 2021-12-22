Директора школы в Челябинске оштрафовали из-за выпавшего из окна ребенка

В Челябинске директора школы оштрафовали на 10 тысяч рублей за падение ученика из окна.

21 октября школьник во время перемены открыл окно в пролете лестницы между третьим и четвертым этажами и выпал из окна.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, директора привлекли к административной ответственности за нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций. Также ему внесено представления с требованием устранить нарушения. В результате три должностных лица школы привлечены к административной ответственности.