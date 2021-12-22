22 Декабря 2021
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Аэропорт &quot;Большое Савино&quot; в Перми (2020) | Фото: Правительство Пермского края

В Пермском аэропорту из-за снегопада произошел коллапс: пассажирам негде было сесть

Сегодня утром пассажиры пожаловались на коллапс в международном аэропорту "Пермь". Сразу несколько рейсов оказались задержаны. Людям не хватало места, они были вынуждены сидеть на полу.

Как сообщили Накануне.RU в аэропорту, в утренние часы действительно были задержки рейсов из-за снегопада, который начался еще ночью. Сейчас вылет и прилет самолетов осуществляются согласно расписанию.

"В связи с интенсивными осадками аэропорт Большое Савино был закрыт 22 декабря 02.25. Расчистка взлетно-посадочной полосы и стоянок воздушных судов велась в усиленном режиме, что позволило открыть аэропорт в 06.00 утра местного времени. За это время на запасной аэродром в Нижнекамск направлены два рейса из Москвы и рейс из Санкт-Петербурга. Самолет из Сочи совершил посадку в Уфе. Рейс из Дубая перенаправлен в Екатеринбург. В связи с уходом на запасные аэродромы нескольких рейсов и невозможностью прибывшим вовремя самолетам совершить взлетные операции из аэропорта Перми, были задержаны на вылет семь рейсов: три в Москву, два в Санкт-Петербург, в Сочи и Дубай. Отметим, что все это время с пассажирами работали службы аэропорта и представители авиакомпаний", - сообщили в воздушной гавани.

Теги: Пермский аэропорт, Большое Савино, задержки рейсов, снегопад



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