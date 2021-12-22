Реновация и ГЧП не вызывают интереса у уральских строителей, - опрос

"Уральское объединение строителей" и "Лига проектных организаций" провели опрос среди своих участников по итогам уходящего года. В нем приняли участие 2 тысячи подрядчиков и генподрядчиков Свердловской области, занятые в гражданском и промышленном строительстве.

Как сообщили Накануне.RU в "УОС", один из важных трендов года, отмеченный в ходе опроса - отсутствие массового интереса подрядчиков к темам реновации и государственно-частного партнерства. По мнению подрядных компаний, ГЧП и реновация предполагают слишком долгий инвестиционный процесс (вложение собственных средств и согласования с жильцами в случае реновации). Поэтому им проще вести строительство обычных объектов.

Также подрядчики отмечают, что 2021 год принес достаточное для "выживания" число заказов, однако уровень прибыли снизился на 20% по сравнению с прошлым годом. Причины кроются в коммерческом строительстве: подрядчики испытывают "прессинг" застройщиков по цене, в каждом направлении строительства сказалась "прибавка" его стоимости. Так, цены на стройматериалы выросли до 100%, а на услуги рабочих - до 25%, в зависимости от квалификации.

Сегодня рост цен стройматериалов по некоторым позициям продолжается и доходит до 30%. В свою очередь, по мере увеличения цен на материалы растет и себестоимость труда.

"Во-первых, руководители строительных организаций говорят, что рабочие видят ненормальную ситуацию с ростом цен на материалы - естественно, хотят больше зарабатывать. Во-вторых, когда были введены послабления по работе трудовых мигрантов в России, оказалось, что привлекать иностранцев дорого - велики затраты на авиабилеты. А еще иностранные рабочие, зная о дефиците кадров на стройплощадках, стали завышать расценки на услуги. В итоге сегодня строители просят о трудовой безопасности: пора строить вместе с местными рабочими. Получается, что сегодня строителям не удалось окончательно разрешить проблему с теми, кто работает руками", - комментирует Денис Снетков из "Уральского объединения строителей" и "Лиги проектных организаций".