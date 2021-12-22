"Газпром" второй день подряд не заказывает транзит через трубопровод "Ямал-Европа"

Физический поток газа по газопроводу Ямал - Европа в Германию остановлен второй день подряд. "Газпром" не стал бронировать мощности прокачки на 22 декабря. Это следует из данных газотранспортного оператора Gascade, пишет РИА Новости.

20 декабря компания не стала бронировать мощности прокачки на 21 декабря, после чего физический поток газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию был приостановлен. После остановки начались реверсные поставки газа из Германии в Польшу. Цена газа в Европе на фоне этого достигла исторических максимумов — $2150 за 1 тыс. куб. м.

В Кремле сообщили, что ситуация с остановкой потока газа в газопроводе Ямал – Европа - исключительно коммерческая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакой связи с заполнением газопровода "Северный поток — 2" здесь нет, пишет Regnum.