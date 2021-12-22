22 Декабря 2021
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ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

Мэрии Магнитогорска предписали отменить закупку автомобиля за 7,4 млн рублей

Администрации Магнитогорска предписали отменить аукцион на поставку автомобиля за 7,4 млн рублей. Были установлены нарушения о контрактной системе при проведении закупки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Напомним, аукцион был объявлен 9 декабря. В УФАС обратился лидер челябинского "Яблока" Ярослав Щербаков. Он просил отменить закупку из-за превышения предельной стоимости автомобиля в 2,5 млн руб., а также избыточных технических характеристик, которые ограничивают выбор автомобиля конкретной маркой и моделью - Volkswagen Comfortline Long. УФАС из-за жалобы приостановило аукцион.

Антимонопольный орган выявил нарушения в обосновании дополнительных характеристик, установленных к транспортному средству, в том числе относительно дополнительных требований. Должностное лицо заказчика будет привлечено к административной ответственности.

Добавим, что на аукцион не было подано заявок.

Теги: УФАС, автомобиль, аукцион,



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