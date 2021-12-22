22 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
полиция, мигалки (2018) | Фото: Накануне.RU

В ДТП с фурами на трассе М-5 в Челябинской области погибли два человека

На трассе М-5 в Челябинской области легковой автомобиль столкнулся с двумя грузовиками. В результате ДТП погибли два человека.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГИББ, авария произошла сегодня утром на 1747 км трассы на территории Златоустовского городского округа.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-21154 при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем СКАНИЯ, после этого он столкнулся с грузовым автомобилем ДАФ.

В результате ДТП погиб водитель ВАЗа и его пассажирка. Погибшие были жителями Усть-Катава.

Теги: ДТП, М-5, фура,



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