На Южном Урале руководителей сельскохозяйственного кооператива будут судить за хищение 14,7 млн рублей

В Челябинской области руководителей сельскохозяйственного кооператива "Октябрьский" будут судить за мошенничество и легализацию денег, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что обвиняемые в 2017 – 2020 гг. предоставили в минсельхоз фиктивные отчеты о деятельности кооператива, содержащие заведомо ложные сведения о приеме и переработке молока и молочной продукции.

В результате они получили субсидии в размере свыше 14,7 млн рублей.

После возбуждения уголовного дела они возместили ущерб в размере на 5,8 млн рублей. На их имущество стоимостью более 19 млн рублей наложен арест.

С обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.