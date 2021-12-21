Основой для современной системы школьного питания Барабанщиков назвал равный доступ к рынку всех компаний

Бывший глава Управления социального питания (УСП) Алексей Барабанщиков выступал не столько за централизацию производств, сколько за единство требований ко всем участникам рынка. Об этом во время пресс-конференции, посвященной его книге «Школьное питание. Вчера, сегодня, завтра!», рассказал руководитель отдела социального питания АНО «Институт отраслевого питания» Юрий Баздырев.

21 декабря в Петербурге состоялась презентация книги бывшего главы УСП Алексея Барабанщикова. Свой труд он посвятил существующим проблемам на рынке социального питания, а также рассказал, как, по его мнению, можно поднять качество питания школьников по всей России.

Ранее чиновника обвиняли в том, что он якобы укрупнил лоты госконтрактов и передал контроль за их проведением комитету по госзаказу. Однако в ходе допроса главы КГЗ Александра Жемякина он подтвердил, что поручение исходило лично от губернатора города Александра Беглова. Впоследствии это подтвердили и фотографии, слитые в Сеть.

В ходе презентации книги руководитель отдела социального питания АНО «Институт отраслевого питания» Юрий Баздырев уделил отдельное внимание тому, что Барабанщиков выступал не столько за централизацию производств в единую сеть, а за введение единых требований ко всем комбинатам питания, принимающим участие в торгах.

«Прежде всего, Алексей говорит о единой выработке требований ко всем игрокам рынка, их формировании для всего региона в целом», — подчеркнул специалист.

Баздырев также указал, что формирование единых требований для всего региона в целом – это очень важная вещь. Следом за требованиями идет контроль их выполнения и этот контроль должен быть поставлен на высокий уровень исполнения.

В настоящее время Барабанщиков находится за решеткой. Бывшего главу Управления социального питания Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикова задержали 10 ноября, его подозревают в нанесении ущерба городскому бюджету. 15 ноября суд поместил экс-начальника УСП под стражу, в СИЗО он пробудет до 9 января.

Ранее в интервью Барабанщиков открыто говорил о картелях и коррупции на рынке социального питания. Помимо того, он обвинил правительство города и лично Александра Беглова в нежелании решать проблемы. Журналисты не исключают, что именно губернатор города и чиновники Смольного выступили интересантами преследования бывшего начальника Управления социального питания.