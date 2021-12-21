Кургинян заявил, что QR-код - это "награда за послушание"

Лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян заявил в своей авторской программе "Смысл игры", что введение QR-кодов не имеет отношения к здравоохранению, а является "наградой за послушание".

"Никаких медицинских результатов это не даст. Это не про медицину. Это не про то, чтобы в красных зонах было меньше людей. Это награда за послушание", - сказал Кургинян.

Он считает, что люди это понимают, поэтому в подавляющем большинстве против QR-кодов.

О том, что QR-коды не имеет отношения к к борьбе с коронавирусом, недавно заявил академик РАН, научный руководитель Института вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев. Он призвал не копировать западные методы.