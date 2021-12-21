В Госдуме хотят объединить все детские движения в одно

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей провел парламентские слушания по вопросу закона о развитии детского движения.

Было отмечено, что в России 25 детских и юношеских общественных организаций, в которых состоят миллионы детей. При этом каждая организация движется в своем направлении, а "нужно идти по пути единой государственной политики", то есть объединиться в единое движение, считает председатель комитета Нина Останина. Сейчас из 15 млн школьников в детских объединениях состоят не более 6 млн.

В проект итогового документа слушаний включена рекомендация разработать и принять закон "О государственной политике по развитию детского движения". Также Останина хочет предложить президенту Владимиру Путину издать указ о праздновании столетия пионерского движения.

Пока что гражданско-патриотическую работу зачастую ведут для галочки, считает зампред комитета Госдумы по молодежной политике Владимир Исаков.