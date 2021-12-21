ФАС согласовала цены на лекарства и вакцину от коронавируса

Федеральная антимонопольная служба согласовала цены на новые формы выпуска препаратов от COVID-19.

Так, новые упаковки вакцины "Спутник М" (для детей в возрасте 12-17 лет) будет стоить 3002,40 руб. (5 доз) и 6004,80 руб. (10 доз).

Стоимость препарата "Арепливир" составит 10 тыс. руб. за 50 таблеток и 8 тыс. руб. за 40 таблеток.

Оба средства включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Ранее ФАС согласовала стоимость одной дозы "Спутника М" – 600,48 руб., это на 30% дешевле стоимости вакцины для взрослых "Спутник V".